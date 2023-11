Man United Digilas Man City di Old Trafford, Keruntuhan Teater Impian

Jack Grealish bersitegang dengan Sofyan Amrabat dalam laga pekan ke-10 Liga Inggris 2023-2024 antara Man United vs Man City di Stadion Old Trafford, Minggu (29/10/2023. (Photo by Paul ELLIS / AFP)kalah telak 0-3 dari Man City di kandang sendiri. Dalam rentang 10 tahun terakhir, persis sejak Sir Alex pensiun, Man United telah menelan 34 kekalahan di

Stadion Old Trafford yang berjulukan Teater Impian menjadi saksi bisu sang empunya rumah, Man United, digilas oleh klub rival sekota, Manchester City, Sabtu (29/10/2023). Dalam laga pekan ke-10 Liga Inggris 2023-2024 tersebut, Manchester United besutan Erik ten Hag rontok, kalah tiga gol tanpa balas.Hasil tersebut menandai kekalahan kelima Man United di Premier League musim ini. Dari lima nirpoin tersebut, tiga di antaranya muncul di Old Trafford.

Man City mengikuti jejak Crystal Palace dan Brighton yang lebih dulu mengukir hasil sempurna di Teater Impian. Old Trafford seperti kehilangan tuahnya. Bicara konteks yang lebih luas, dalam rentang 10 tahun terakhir, persis sejak pelatih legendaris Sir Alex Ferguson pensiun, MU telah merasakan 34 kekalahan di Teater Impian.Jumlah kekalahan kandang itu sudah menyamai catatan nirpoin MU di pentas Premier League bersama Sir Alex Ferguson pada 1992 hingga 2013. headtopics.com

Statistik itu jelas menyajikan alarm peringatan bagi Man United. Sebab, Sir Alex butuh melalui 405 partai Liga Inggris yang terbentang dalam kurun 21 tahun untuk merasakan 34 kekalahan kandang.

