Main di Film Budi Pekerti, Prilly Latuconsina Merasa seperti Sekolah Akting Lagi

Ia merasa seperti belajar di sekolah akting lagi karena banyak hal baru tentang akting yang dipelajarinya di lokasi syuting.

“Sampai ada banyak request-request menarik seperti air mata cuma keluar dari mata kiri aja, terus dialog ini sambil ngegigit bibir, abis dialog jangan lupa nelen ludah,” kata Prilly dalam konferensi pers“Nah, detail-detail itu aku enggak pernah pelajarin tuh sebelumnya, tapi sama Kak Wregas aku jadi tahu, 'oh, artinya air mata keluar dari mata kiri tuh ini, oh gigit bibir tuh ini, oh nelen ludah tuh begitu'," sambungnya.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: kompascom »

Prilly Latuconsina Ungkap Cara Teteskan Air Mata Hanya dari Mata Kiri di Film Budi PekertiSutradara Wregas Bhanuteja meminta Prilly hanya meneteskan air mata dari sebelah kiri sebagai sebuah pernyataan. Baca lebih lajut ⮕

Prilly Latuconsina: Film 'Budi Pekerti' kayak sekolah akting lagiAktris Prilly Latuconsina membagikan ceritanya saat berakting di proyek terbaru bersama sutradara Wregas Bhanuteja dalam film “Budi Pekerti” yang ... Baca lebih lajut ⮕

Bintangi Film Budi Pekerti, Angga Yunanda Sempat Kesulitan Bahasa JawaAngga Yunanda kesulitan berdialog pakai bahasa Jawa, karena dirinya bukanlah orang Jawa dan tidak pernah berbahasa Jawa sebelumnya. Baca lebih lajut ⮕

Syuting Budi Pekerti, Omara Esteghlal Direndam 8 Jam di KolamJPNN.com : Aktor Omara Esteghlal membintangi film terbaru berjudul Budi Pekerti, sebagai Gora. Baca lebih lajut ⮕

Prilly Latuconsina Pernah Ditembak Kiki Coboy Junior di Masjid, Disaksikan Iqbaal RamadhanTeuku Rizky atau yang lebih dikenal dengan nama Kiki Coboy Junior yang ternyata pernah berpacaran dengan Prilly Latuconsina. Kiki menyatakan cinta kepadanya di masjid. Baca lebih lajut ⮕

Kiki Eks CJR Ternyata Mantan Pacar Prilly Latuconsina, Vidi Aldiano Auto Syok: Sumpah Gue Baru Tau!Sambil ketawa, Prilly menjelaskan hubungannya dengan Kiki eks CJR di masa itu. Baca lebih lajut ⮕