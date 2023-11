Maia Estianty dan Irwan Mussry Rayakan Ulang Tahun Pernikahan Kelima di Tanah Suci

tengah merayakan ulang tahun pernikahan yang kelima di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Hal itu diketahui dari unggahan Maia di media sosial Instagram pribadinya, Senin (30/10/2023) hari ini.

, ibu tiga anak itu menghaturkan rasa terima kasih kepada sang suami karena telah menjadikannya sebagai"ratu". "Alhamdulillah, hari ini tepat 5 tahun perjalanan pernikahan , kami melewatinya dengan baik, dengan bantuan Allah… Tetap menjadi suami yang menyenangkan dan lucu seperti biasa ya suamiku… Terimakasih selalu menjadikan aku RATU mu… Semoga kita bisa tetap harmonis dan bahagia seperti sekarang sampai maut memisahkan… Love you always, you are the best !!!! Terimakasih doa2 para netizen yang selalu mendoakan kami selama ini..

Dalam unggahan lain, Maia terlihat menyenderkan wajahnya ke kepala sang suami yang menghadap ke Kabah. Tersirat jika keduanya menikmati perjalan reliji tersebut, meski Irwan Mussry yang merupakan keturunan Yahudi, memutuskan menjadi mualaf sejak beberapa tahun lalu. headtopics.com

"Alhamdulillah, sebentar saja tapi menyenangkan… Aku doakan siapa saja yang pengen umroh atau naik haji kesini, dikabulkan permintaannya dan diberikan rejekinya juga oleh Allah swt, amin.. Semoga tahun depan juga bisa bawa anak2 lengkap kemari… amin…,"Unggahan itu pun menuai reaksi manis dari banyak pengikut Maia Estianty di Instagram. Banyak dari mereka berharap agar rumah tangga Maia dan Irwan Mussry bisa langgeng hingga maut memisahkan.

