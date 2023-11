Ma'ruf: Warga Yahukimo Tak Meninggal Kelaparan, Kekurangan Pangan Iya

Di tempat yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan pihaknya aman melakukannya diversifikasi pangan sesuai kearifan lokal."Di sana umbi-umbian cocok, kami sudah diskusi dan rapat dengan Menko PMK. Insyaallah minggu ini tim kami bergerak ke sana sejak tiga hari lalu," kata Amran.

Amran pun mengatakan pemerintah akan memberikan bibit tanaman sesuai kondisi setempat. Sebab, kawasan tersebut memiliki iklim yang sangat dingin. "Dan kita temukan bibit di daerah ketinggian 4.000 meter permukaan laut. Dan dampak hari ini, luar biasa dampaknya bagi seluruh Indonesia. Ketahanan pangan identik ketahanan negara. Insyallah Papua soal pangan kita tangani waktu singkat," kata dia.

Sebelumnya Pemkab Yahukimo menyatakan saat ini tidak ada bencana kelaparan yang menyebabkan kematian massal Distrik Amuma. Bupati Yahukimo Didimus Yahuli merinci sejak Februari hingga Oktober 2023 jumlah angka kematian di Distrik Amuma sebanyak 22 orang yang terdiri dari 11 orang dewasa termasuk empat lansia dan 11 anak-anak.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Yahukimo telah mengeluarkan status Tanggap Darurat Bencana mulai 21 Oktober hingga 1 November 2023., Distrik Amuma di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dilanda bencana kelaparan yang disebabkan oleh kekeringan dan gagal panen akibat cuaca ekstrem. Polda Papua akan mengirimkan bantuan berupa 4 ton beras dan mi instan.

"Kami berharap bantuan ini akan memberikan bantuan yang signifikan kepada masyarakat yang terdampak," kata Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri dalam keterangan dari Polda Papua, Kamis (26/10).

