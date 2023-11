Lucinta Luna Umumkan Dukung Palestina, Warganet Minta Langsung Dikirim ke Israel

Di Instagram-nya, Lucinta Luna memajang potret dirinya yang sudah diedit sedemikian rupa hingga mengenakan hijab dan membawa bendera Palestina. BACA JUGA: Jessica Wongso Didoakan Lucinta Luna, Isyana Sarasvati Keguguran! BACA JUGA: Lucinta Luna Alumni Rutan Pondok Bambu Semangati Jessica Wongso: Kamu Tangguh, Tulus dan Berani BACA JUGA: Viral Lucinta Luna Panik Wignya Copot Saat Naik Roller Coaster Bareng Boy William: Ketahuan Deh Gue Siapa BACA JUGA: 6 Potret Lucinta Luna Transplantasi Rambut di Thailand, Curhat saat Dibotaki Baca Juga“CICI LUNA LAZUARDI always stand with PALESTINA … please STOP WAR 🥹💪🏻” tulis...

2 dari 4 halamanDoaTak hanya itu, Lucinda Luna juga mengirimkan doa kepada saudara-saudara di Palestian agar selalu di dalam lindungan Tuhan. “SEMOGA ALLAH SWT SELALU MELINDUNGI SAUDARA SAUDARI KITA DISANA … ALLAHU AKBAR 🇵🇸 🤲🏻😇 …. #freepalestine #lucintaluna,” tambah Lucinta Luna.3 dari 4 halamanPujianUnggahan Lucinta Luna menuai beragam respons dari warganet. Tidak sedikit yang memuji Lucinta Luna karena telah menyuarakan kebenaran terlepas dari segala kontroversi yang dibuatnya.

“ini bukan tentang gender. 🔥🔥🙌🙌 tp ini tentang rasa belas kasih kemanusiaan. Hati dia masih sehat. . .Cinta Damai ❤️❤️❤️ . #freepalestine #stopwar,” tulis @z_syaif.“RATU KEABADIAN UDAH TURUN GUNUNG MENYUARAKAN YANG MEMANG HARUS DISUARAKAN!!! #freepalestine,” tambah @lahiyakutus.

