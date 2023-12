Liverpool Menang Dramatis atas Fulham dengan Skor 4-3

LIVERPOOL berhasil mengalahkan Fulham dengan skor akhir 4-3 di Anfield, Minggu (3/12). Sedangkan Chelsea yang bermain dengan 10 pemain menundukan Brighton dengan skor 3-2. Liverpool tertinggal 3-2 dari gol Bobby De Cordova-Reid di menit ke-80. Namun mereka membalikkan keadaan dengan cara yang dramatis melalui Wataru Endo dan Trent Alexander-Arnold, yang mencetak gol pada menit ke-87 dan 88. "Kami memainkan pertandingan yang luar biasa.

Semua pujian untuk Fulham, mereka melakukannya dengan sangat baik. Hari ini kami mencetak empat gol dan beruntung pada akhirnya bisa memenangkan pertandingan, dan itu menjelaskan segalanya," kata Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp. Baca juga: Hajar LASK, Liverpool Melaju ke 16 Besar Liga Europa Alexander-Arnold membawa Liverpool unggul di menit ke-20 ketika tendangan bebas membentur bagian bawah mistar gawang dan masuk ke gawang kiper Fulham, Bernd Leno, untuk menjadi gol bunuh dir





mediaindonesia » / 🏆 2. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Prediksi Skor Fulham vs Manchester United Liga Inggris: MU Punya Rekor Apik, Tiga Poin Harga MatiPrediksi skor Fulham vs Manchester United pada pekan ke-11 Liga Inggris. Setan Merah punya rekor apik di kandang The Cottagers.

Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Prediksi Fulham vs Manchester United di Liga Inggris: Head to Head, Skor, Link Live StreamingDuel Fulham vs Manchester United akan digelar di Craven Cottage, Sabtu (4/11/2023).

Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »

Prediksi Skor dan Susunan Pemain Fulham Vs Man United di Liga InggrisBerikut prediksi Fulham vs Man United dalam pekan ke-11 Premier League, kasta tertinggi Liga Inggris 2023-2024 pada Sabtu (4/11/2023).

Sumber: KompasBola - 🏆 10. / 68 Baca lebih lajut »

Erik ten Hag Tegaskan MU Wajib Menang Melawan FulhamBerita Erik ten Hag Tegaskan MU Wajib Menang Melawan Fulham terbaru hari ini 2023-11-04 08:28:03 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »

Erik ten Hag Bocorkan Kondisi Ruang Ganti Manchester United Jelang Lawan Fulham di Liga InggrisPelatih Manchester United, Erik ten Hag membocorkan kondisi ruang ganti klubnya jelang menghadapi Fulham pada pekan ke-11 Liga Inggris.

Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Prediksi Liga Inggris Fulham vs Manchester United: Menang atau Menanti Vonis PemecatanManchester United wajib menang untuk menaikkan rasa percaya diri lagi ketika bertandang ke markas Fulham di Graven Cottage pada pekan ke-11 Liga Inggris.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »