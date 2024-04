Liverpool Diprediksi Menang Mudah Lawan Sheffield United

Liverpool diprediksi bakal menang mudah ketika menghadapi Sheffield United yang saat ini menjadi juru kunci Liga Inggris. Liverpool dijadwalkan menghadapi Sheffield United pada matchweek 31 Liga Inggris 2023-2024. Dalam laga kali ini, The Reds akan bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Sheffield di Stadion Anfield. Duel tersebut akan digelar pada Kamis (4/4/2024) waktu setempat atau Jumat pukul 01.30 WIB. Liverpool menatap laga ini dengan penuh kepercayaan diri.

Mereka baru saja naik ke puncak klasemen setelah memanfaatkan hasil dari dua rival terdekatnya, Arsenal dan Manchester City, pada pekan sebelumnya. Di saat Man City vs Arsenal berakhir imbang 0-0, pasukan Juergen Klopp berhasil meraup tiga poin setelah mengalahkan Brighton & Hove Albion 2-1. Dalam laga tersebut, Liverpool sebenarnya sempat tertinggal lebih dulu akibat gol cepat Danny Welbeck pada menit ke-2. Mereka kemudian comeback lewat gol-gol dari Luis Diaz (27') dan Mohamed Salah (65'

