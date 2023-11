Lisa BLACKPINK Diduga Dijauhi Brand Mewah Buntut Penampilannya di Crazy Horse

Selain masalah dengan brand dari desainer, kabar lainnya mengatakan bahwa akun Weibo Lisa juga telah dihapus setelah penampilannya di Crazy Horse. Tidak hanya itu, beberapa selebriti Tiongkok terkemuka juga sedang menghadapi konsekuensi atas kehadiran mereka dalam penampilan tersebut.

Reaksi dari para penggemar di seluruh dunia sangat beragam, dengan beberapa memberikan dukungan kepada Lisa, melihat ini sebagai peluang bagus bagi karier internasionalnya. Namun, sebagian lainnya merasa khawatir.

Nama aktor Nicholas Saputra saat ini tengah ramai diperbincangkan karena secara tiba-tiba melakukan siaran langsung di Instagram miliknya. Video livenya kini viral. Suami dari pedangdut Siti Badriah, Krisjiana Baharuddin saat ini makin terkenal di dunia akting Tanah Air. Kris telah membintangi sederet judul film dan series.

Sophie Turner dikabarkan menjalin hubungan baru dengan pria lain usai perceraiannya dengan Joe Jonas. Bintang Game of Thrones dikabarkan dekat dengan Peregrine Pearson. Di samping itu, masalah Palestina dan Israel masih sering dikaitkan dengan urusan agama. Seperti yang baru-baru ini membuat Jordi Onsu merasa kesal. Kenapa?

Putra pertama Ahmad Dhani dan Maia Estianty, Al Ghazali akhir-akhir ini ramai diberitakan tengah menjalin kedekatan dengan aktris Laura Moane. Keduanya pun makin lengket. Setiap tanggal 31 Oktober banyak orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia merayakan Halloween. Buya Yahya mengatakan bahwa Halloweeen bukan tradisi umat Islam.

