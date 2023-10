Lionel Messi Berpeluang Mendapatkan Super Ballon d'Or pada Akhir Dekade Ini

Ada tradisi menyambut Hari Ibu di Argentina, termasuk tradisi yang dilakukan oleh para pemain timnas Argentina. Di sela-sela tugasnya untuk memperkuat timnas Argentina, Lionel Messi menyempatkan diri untuk mengunjungi ibunya di Rosario. , yang bergabung dengan Inter Miami pada bulan Juli, telah diberitahu bahwa ia akan memenangkan Ballon d'Or untuk kedelapan kalinya, memperpanjang rekor kemenangan tersebut, dalam sebuah upacara di Paris pada hari Senin.

Pemenang pada saat itu adalah Alfredo Di Stefano, yang mencetak 308 gol dan meraih 17 trofi serta dua Ballon d'Or selama kariernya yang gemilang bersama Real Madrid. Lionel Messi saat santai pada sesi latihan timnas Argentina. Dia menjadi pusat perhatian dengan golnya yang spektakuler saat sesi latihan bersama Timnas Argentina. Setelah mengecoh beberapa pemain belakang Argentina yang jadi lawannya, saat kiper yang jadi lawan Messi, Messi kemudian melepaskan tendangan melambung.Tendangan melambung Messi kemudian mendarat di gawang lawan.

Sementara itu, Michel Platini berada di posisi ketiga, setelah meraih Ballon d'Or dalam tiga tahun berturut-turut antara 1983 dan 1985. Pemain depan Argentina Lionel Messi menembak bola selama pertandingan sepak bola kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 Amerika Selatan antara Peru dan Argentina di Stadion Nasional di Lima pada 17 Oktober 2023. (ERNESTO BENAVIDES/AFP) headtopics.com

Penting untuk diingat bahwa pada saat itu hanya pemain-pemain Eropa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan tersebut, sehingga pemain-pemain seperti Pele dan Diego Maradona tidak diikutsertakan.Menurut laporan dari AS, ada spekulasi bahwa Super Ballon d'Or mungkin akan diberikan lagi pada tahun 2029, dan jika hal tersebut terjadi, Messi kemungkinan besar akan menjadi favorit utama.

Jika kita tidak memasukkan kemenangan yang diperkirakan akan diraih oleh Messi pada hari Senin ini, pesepakbola Argentina ini telah memenangkan tujuh Ballon d'Or sepanjang tiga dekade, meraih empat trofi Liga Champions, 10 gelar La Liga, serta meraih Piala Dunia dan Copa America bersama tim nasionalnya. headtopics.com

