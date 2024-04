Link Siaran Langsung Liverpool vs Sheffield United di Liga Inggris

Dapatkan link siaran langsung Liga Inggris antara Liverpool vs Sheffield United yang bakal digelar pada hari Jumat (5/4/2024) pukul 01.30 WIB. Pertandingan dapat disaksikan secara langsung melalui platform streaming Vidio. Terdapat laga partai antara Liverpool kontra Sheffield United di Anfield. Pekan Liga Inggris kemarin, tim asuhan Jurgen Klopp meraih poin penuh atas Brighton dengan skor 2-1 berkat gol Luis Diaz dan Mohamed Salah.

Kemenangan tersebut membuat The Reds naik ke pucuk klasemen sementara Liga Inggris setelah duel City vs Arsenal berakhir imbang. Menghadapi pertandingan ini, Liverpool sangat diunggulkan sebab belum pernah kalah melawan Sheffield dalam lima pertemuan terakhirnya. The Reds akan memaksimalkan performa mereka dalam 8 laga terakhir guna meraih trofi Liga Inggris dan mengakhiri dominasi City dalam beberapa musim ke belakang. Di lain sisi, Sheffield United tampaknya akan menjadi tim pertama yang terdegradasi ke kasta kedua Liga Inggri

