Link Live Streaming Arema FC vs Dewa United di BRI Liga 1, Segera Berlangsung

Sementara Arema FC masih di peringkat ke-16 klasemen, dengan 14 poin dari 17 laga. Pada laga terakhir, Arema FC sukses menahan imbang tim papan atas Madura United. Menjamu Dewa United, Arema FC mengusung misi merebut tiga poin. Tambahan tiga poin memang dibutuhkan tim untuk bisa lepas dari ancaman degradasi.

“Kita ingin keluar dari zona degradasi dan dengan memenangkan pertandingan besok (hari ini) belum bisa keluar dari zona degradasi karena kita memiliki selisih sekitar 4 poin,” kata Pelatih Arema FC Fernando Valente seperti dikutip dari laman LIB.

Sementara Dewa United FC punya modal bagus setelah menang 1-0 atas Arema FC di pertemuan pertama musim ini. Saat itu gol tunggal Alex Martins menjadi penentu kemenangan skuat asuhan Jan Olde Riekerink tersebut.

Pertandingan Arema FC vs Dewa United dijadwalkan akan disiarkan langsung oleh stasiun televisi Indosiar dan juga bisa disaksikan live streaming di Vidio. Berikut

