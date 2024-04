Lima Badan Sertifikasi Halal Amerika Serikat Terima Akreditasi dari Indonesia

Baru-baru ini lima badan sertifikasi halal Amerika Serikat menerima akreditasi dari Indonesia. Kelimanya adalah American Halal Foundation (AHF), Islamic Society of the Washington area (ISWA) - Halal Certification Departement, Islamic Society of America (ISA), Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA), dan Halal Transcation Omaha (HTO).

Dua perwakilan dari ISWA dan AHF yaitu Aly Ghanim dan James Chambers kemudian datang ke Indonesia dalam upaya mereka untuk memastikan produk-produk Amerika Serikat memenuhi persyaratan halal dalam pameran yang diselenggarakan di @america, Pacific Place Mall, Selasa (2/4/2024). Indonesia diketahui memiliki kemitraan yang kuat dengan Amerika Serikat dalam perdagangan. AS merupakan salah satu negara pengirim produk pertanian terbesar ke Indonesia, AS berkomitmen untuk memenuhi persyaratan halal Indonesia. Adapun Departemen Sertifikasi Halal DBA ISWA secara resmi dibentuk dan terdaftar pada tahun 1997 oleh Habib D. Ghanim, S

