Lee Se Young Bikin Syok Bae In Hyuk di 'The Story of Park's Marriage Contract'

TV WowKeren - "The Story of Park's Marriage Contract" masih cukup lama baru akan ditayangkan. Jelang tayang, tim produksi drama MBC ini menghadirkan teaser yang memperlihatkan kelakuan Park Yeon Woo (Lee Se Young) yang membuat Kang Tae Ha (Bae In Hyuk) syok.

Yeon Woo terdengar berkata,"Aku ingat wajah ini dengan baik". Wanita cantik itu mencoba menyentuh wajah Tae Ha yang langsung ditolak. Video memperlihatkan berbagai kelakuan absurd Yeon Woo karena melihat era sekarang yang berbeda drastis dari masanya.

BACA JUGA... Source: Naver Yeon Woo makin absurd ketika berpamitan pada Tae Ha dengan berkata,"Selamat tinggal. Aku kembali ke Joseon," dan secara dramatis melompat ke kolam renang sambil memegang dahan bunga berwarna merah muda yang cerah. headtopics.com

Tim produksi berkomentar,"Melalui teaser baru, kami ingin memperkenalkan perjuangan gadis era Joseon Park Yeon Woo setelah dia tiba-tiba muncul di abad ke-21. Suasana unik dan menyegarkan dari 'The Story of Park's Marriage Contract' dan chemistry romantis spesial antara Park Yeon Woo dan Kang Tae Ha. Yang terpenting, kami yakin pemirsa akan terpesona oleh penampilan romantis Lee Se Young dan Bae In Hyuk.

WowKeren - "The Story of Park's Marriage Contract" masih cukup lama baru akan ditayangkan. Jelang tayang, tim produksi drama MBC ini menghadirkan teaser yang memperlihatkan kelakuan Park Yeon Woo (Lee Se Young) yang membuat Kang Tae Ha (Bae In Hyuk) syok. headtopics.com

Yeon Woo terdengar berkata,"Aku ingat wajah ini dengan baik". Wanita cantik itu mencoba menyentuh wajah Tae Ha yang langsung ditolak. Video memperlihatkan berbagai kelakuan absurd Yeon Woo karena melihat era sekarang yang berbeda drastis dari masanya.

Kalahkan Lee Jong Suk & Nam Joo Hyuk, Mobil Lee Yi Kyung di Drama Dianggap TerbaikDi 'Welcome to Waikiki', Lee Yi Kyung berperan sebagai Lee Joon Ki yang memiliki mobil warna merah imut yang diberi nama Rebecca. Alih-alih keren, mobil itu sebenarnya sangat bobrok. Baca lebih lajut ⮕

Masih Balita, Putra Ji Sung dan Lee Bo Young Gambar Wajah Sang KakakJi Sung memamerkan hasil karya putranya dengan Lee Bo Young, Woo Sung. Anak sang aktor yang masih balita itu menggambar wajah kakak perempuannya lengkap dengan ciri-cirinya. Baca lebih lajut ⮕

Bakal Tayang di Bulan November, Intip 8 Adu Peran Pemain Drama VigilanteNam Joo Hyuk menjadi peran utama di drakor Vigilante. Baca lebih lajut ⮕

SEVENTEEN Nyanyi 'God of Light Music' Pakai Namanya, Bang Si Hyuk Beri Tanggapan Tak TerdugaPara member langsung puas setelah mendengar DK menyanyikan lirik baru. Lucunya, momen tersebut di-notice oleh Bang Si Hyuk di mana pendiri HYBE LABEL itu memposting reaksinya di Instagram. Baca lebih lajut ⮕

Polisi: Kasus Dugaan Narkoba G-Dragon Tak Berkaitan dengan Lee Sun KyunYG Entertainment yang dikejar-kejar pihak media soal kasus G-Dragon, juga memberikan pernyataan resmi. Baca lebih lajut ⮕

G-Dragon BIGBANG Terseret Kasus Narkoba, Buntut Kasus Lee Sun Kyun?Pada 25 Oktober, News1 melaporkan bahwa G-Dragon telah didakwa tanpa penahanan oleh Badan Kepolisian Metropolitan Incheon atas tuduhan melanggar UU Pengendalian Narkotika Baca lebih lajut ⮕