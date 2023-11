Lee Joon Hyuk dan Han Ji Min Akan Bintangi Drama Romantis Baru

TV Lee Joon Hyuk sebelumnya sempat mengungkapkan keinginannya untuk menjajal genre romance. Hal ini disampaikan Joon Hyuk kala menjadi bintang tamu di video YouTube Dex. WowKeren - Aktor Lee Joon Hyuk akhirnya mewujudkan mimpinya untuk menjajal genre romance lewat drama bareng Han Ji Min. Pada Jumat (17/11), keduanya dikonfirmasi akan membintangi drama baru SBS “Between Greetings”.

Drama ini bercerita tentang seorang CEO wanita yang seperti tidak tahu apa-apa selain pekerjaan, dan seorang sekretaris pria yang pintar melakukan pekerjaan rumah hingga mengurus anak. Ji Min akan berperan sebagai sang CEO, dan Joon Hyuk sebagai sekretarisnya. ”Dengan Han Ji Min dan Lee Joon Hyuk mengonfirmasi penampilan mereka, kombinasi romantis yang sempurna telah tercapai. Tim produksi juga memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap chemistry dan sinergi seperti apa yang akan dihasilkan kedua pemain melalui karya ini,” terang tim produksi. ”Between Greetings” dilaporkan sudah memulai proses produksi. Drama ini diharapkan sudah bisa tayang tahun depa

:

WOW_KEREN: Park Hyung Sik Ajak V BTS dan Park Seo Joon Nonton Bareng Film Han Hyo JooPark Hyung Sik terlihat bersama dengan Park Seo Joon dan V BTS saat menghadiri penayangan perdana film Han Hyo Joo baru-baru ini. Kebersamaan anggota Wooga Squad itu menarik perhatian publik.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut »

WOW_KEREN: 10 Potret Melokal Seru Keluarga Lee Beom Soo yang Kini Menetap di BaliKeluarga aktor Lee Beom Soo bersama istrinya, Lee Yoon Jin dan kedua anaknya, Lee So Eul dan Lee Da Eul atau SoDa Siblings. Melokal banget, simak yuk potret mereka selama di Pulau Dewata.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut »

WOW_KEREN: 'Moon in the Day' Episode 5 Recap: Jung Sin Hye Ngamuk Lihat Kim Young Dae-Pyo Ye Jin Tinggal SeatapDalam episode terbaru drama 'Moon in the Day', Han Joon O yang tubuhnya dirasuki roh Jenderal Do Ha (Kim Young Dae) mulai tinggal seatap dengan Kang Young Hwa (Pyo Ye Jin).

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut »

WOW_KEREN: Lee Da In Tidak Terima Kalah Voting Lawan Nam Goong Min Terkait 'My Dearest'Lee Da In tidak pernah ragu menunjukkan rasa sayangnya untuk drama 'My Dearest'. Setelah menyelesaikan bagian 1, Da In merilis berbagai foto di lokasi syuting drama MBC itu.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut »

WOW_KEREN: Selebriti Saat Jung Woo Sung dan Lee Jung Jae Dikabarkan Gay, Rumor Kembali DibahasSelebriti Saat Jung Woo Sung jadi tamu Shin Dong Yup di YouTube, rumor lawas yang menyebutkan sang aktor gay dengan Lee Jung Jae kembali dibahas oleh tuan rumah. Dua aktor ini punya julukan Cheongdam Couple.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut »

WOW_KEREN: Ryeoun Bandingkan Karakter Lee Do Hyun di '18 Again' dengan Choi Hyun Wook di 'Twinkling Watermelon'Lee Do Hyun dan Choi Hyun Wook sama-sama pernah berperan sebagai ayah Ryeoun versi muda dalam drama yang berbeda. Do Hyun di drama '18 Again', sedangkan Hyun Wook di 'Twinkling Watermelon'.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut »