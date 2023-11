Latte Art: Tips and Techniques from an Expert

Latte art is a popular form of art that involves creating designs on the surface of a latte using steamed milk. Restu, a latte art expert, explains that the diameter and height of the cup are important factors for comfort while drawing. He suggests using a cup with a slightly pointed spout to easily create various shapes. Restu, who won the Indonesia Latte Art Competition (ILAC) in 2019 and 2021, also emphasizes the importance of recognizing the ingredients and understanding the use of tools.

He advises aspiring artists to train their sensitivity to the texture of the milk while creating their designs

:

