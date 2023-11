STUNTING menjadi permasalahan serius dalam kesehatan anak yang telah menjadi pusat perhatian para ahli kesehatan global. Dr Cesar G. Victora, seorang ahli gizi terkemuka, telah memberikan wawasan berharga tentang masalah ini.

Ini mencakup memberikan akses yang lebih baik terhadap air bersih, sanitasi yang aman, perawatan kesehatan berkualitas, dan pendidikan gizi untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Tujuannya untuk mengatasi akar penyebab stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak secara keseluruhan.

Dr Martorell, dalam papernya yang berjudul The Nature Of Child Malnutrition And Its Long-Term Implications pada 1999, juga menekankan pentingnya pendekatan holistik. Ini mencakup pendidikan gizi untuk ibu hamil dan ibu menyusui, pemantauan pertumbuhan anak secara teratur, dan perbaikan akses ke layanan kesehatan dan gizi. headtopics.com

Ini mencakup keterlambatan perkembangan kognitif, kelemahan sistem kekebalan tubuh, dan pengaruh terhadap produktivitas di masa dewasa. Anak-anak yang mengalami stunting memiliki risiko keterlambatan perkembangan kognitif, yang memengaruhi prestasi sekolah mereka.

Ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputuskan. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan yang serius dan terintegrasi sangat diperlukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan keluarga. Pendidikan gizi, perawatan kesehatan berkualitas, sanitasi yang baik, dan akses ke air bersih dapat membantu mencegah stunting. headtopics.com

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program-program pencegahan stunting yang berfokus pada edukasi gizi, pelayanan kesehatan prenatal, pemantauan pertumbuhan anak, sanitasi, pemberdayaan perempuan, dan kolaborasi antar-sektor.

