Lagu Natal 'We Wish You a Merry Christmas' Memiliki Arti yang Humoris

MENYAMBUT momen Natal 25 Desember 2023, umat kristiani di seluruh dunia akan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus dengan mempersiapkan berbagai pernak-pernik menarik dan memutar lagu-lagu Natal. Dilansir dari laman Liveabout, lagu "We Wish You a Merry Christmas" adalah lagu rakyat Inggris dari tahun 1500-an. Jika kebanyakkan lagu natal memiliki arti religius yang mendalam, lagu ini memiliki arti yang humoris tapi jarang diketahui.

Secara umum, lagu ini menceritakan tentang tradisi dan dinamika kehidupan antara masyarakat yang kaya dan miskin. Orang miskin akan datang ke rumah orang kaya, kemudian menyanyikan lagu ini dan menyerukan puding figgy. Baca juga: 12 Resep Kue Natal Kering dan Basah Terpopuler Orang miskin tidak akan meninggalkan rumah orang kaya sampai mendapatkan puding itu. Ini tergambar di salah satu baitnya "we won't go until we get some" yang artinya kami tidak akan pergi sampai mendapatkannya. Berikut, ini selengkapnya lirik lagu dan terjamahanny





