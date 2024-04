Lagu dan Mini Album Solo Lucas 'Renegade' Terbilang Rendah dalam Statistik

Musik Lucas mendapat banyak cibiran usai hasil statistik untuk lagu dan mini album 'Renegade' terbilang rendah. Hasil ini tentu saja ada kaitannya dengan berbagai skandal Lucas di masa lalu. WowKeren - Debut solo Lucas memang sangat dinantikan oleh para penggemarnya. Pada tanggal 1 April lalu, mantan member NCT dan WayV ini baru saja merilis lagu sekaligus video musik 'Renegade'. Tak tanggung-tanggung, bahkan Lucas menyuguhkan dua versi untuk video musik lagunya tersebut.

Namun meskipun lagu tersebut tampaknya mendapat banyak perhatian, nyatanya hasil statistiknya sangat rendah. Beberapa akun membagikan hasil streaming dan penjualan untuk mini album 'Renegade' yang di bawah ekspektasi. Menurut data dari @kchartsmaster, lagu 'Renegade' hanya memperoleh 124.777 streaming di Spotify. Jumlah ini dianggap sangat kurang untuk idol sekelas Luca

