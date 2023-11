Laba Medco Energi (MEDC) Ambles 39,5% di Kuartal III-2023

Sementara, laba bersih per saham MEDC menurun menjadi US$ 0,00968 dari sebelumnya yang sebesar US$ 0,01605.Mengutip laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia, penurunan laba bersih karena pendapatan MEDC turun 4,52% menjadi US$ 1.66 miliar dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$ 1,74 miliar.

Selanjutnya, pendapatan dari kontrak penjualan jasa lainnya US$ 15,70 juta, pendapatan sewa pembangkit listrik senilai US$ 9,20 juta, dan pendapatan bunga dari jasa konsesi sebesar US$ 23,38 juta. Penjualan MEDC di dominasi oleh pangsa pasar domestik dengan nilai US$ 1,12 miliar, sementara penjualan ke pasar luar negeri sebesar US$ 545,55 juta.

Selain pendapatan yang menurun, beban MEDC juga naik seperti beban pokok pendapatan dan biaya langsung yang naik 8,81% menjadi US$ 937,13 juta dari periode sebelumnya US$ 861,22 juta. Sedangkan penjualan, umum dan administrasi naik menjadi 4,08% menjadi US$ 160,2 juta. Beban pendanaan juga naik menjadi US$ 196,48 juta dari semula US$ 195,5 juta.

Sehinga, laba kotor MEDC turun 17,43% jadi US$ 732,67 juta di kuartal III tahun 2023, dari periode sama tahun 2022 yang sebesar US$ 887,36 juta. Adapun total asset MEDC sebesar US$ 6,83 miliar, turun 1,42% dari US$ 6,93 miliar per Desember 2022. Sementara jumlah liabilitas dan ekuitas MEDC per September 2023, masing-masing US$ 4,83 miliar dan US$ 1,99 miliar.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: CNBCİNDONESİA »

:

VIVACOİD: Medco Energi Cetak Laba Bersih US$242 Juta selama 9 Bulan di 2023, Simak RinciannyaPT Medco Energi Internastional Tbk (MEDC) mengumumkan kinerja keuangan selama sembilan bulan di tahun 2023 atau hingga akhir kuartal III-2023.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut »

MEDİAİNDONESİA: Pesparani III Perkuat Energi Keberagaman dan Perdamaian IndonesiaBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut »

VIVACOİD: Energi Mega Persada Raih Laba Bersih US$19 Juta di Kuartal III-2023, Naik 111 PersenPT Energi Mega Persada Tbk (EMP) melaporkan kinerja yang semakin membaik secara kuartalan.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut »

CNBCİNDONESİA: Harta Karun Melimpah, Tapi RI Baru Gunakan Energi Bersih 12%Dewan Energi Nasional (DEN) menyebut, RI sejatinya memiliki kekayaan berupa sumber energi bersih yang cukup melimpah.

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut »

CNBCİNDONESİA: Bye Minyak.. Ini Energi Rendah Emisi Andalan RISumber energi satu ini dinilai menjadi andalan RI pada saat transisi energi.

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut »

CNBCİNDONESİA: Hati-Hati, Gegara Ini Ketahanan Energi RI Bisa Anjlok!Dewan Energi Nasional (DEN) mewanti-wanti ketahanan energi RI bisa mundur apabila impor komoditas energi melonjak signifikan.

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut »