Laba Bersih RMKE Naik 15,5%, Ini Penyebabnya

Pendapatan usaha dari segmen penjualan batu bara sebesar Rp 1,2 triliun atau turun sebesar 19,5% secara tahunan. Sementara pendapatan usaha dari jasa tumbuh sebesar 59,1% secara tahunan menjadi Rp 620,5 miliar pada kuartal III tahun 2023.Sehingga perseroan bisa meraup laba kotor pada level 23,6%, atau meningkat 130bps dari 22,9% pada periode yang sama tahun lalu.

Sejalan dengan kinerja laba kotor, perseroan juga berhasil mempertahankan margin laba bersih pada level 15,5% pada kuartal III tahun 2023. Kinerja laba bersih ini ditopang oleh segmen jasa yang memiliki margin laba yang lebih besar dibandingkan dengan segmen penjualan batubara.

Margin laba segmen jasa yang kian tebal mendongkrak kinerja keuangan Perseroan hingga periode September 2023. Pertumbuhan segmen jasa ini ditopang oleh kenaikan volume bongkaran kereta dan muatan tongkang yang tumbuh signifikan masing-masing sebesar 9,7% YoY dan 14,5% YoY.

Penggunaan bahan bakar meningkat sebesar 10,9% seiring dengan peningkatan volume angkutan batubara, namun rasio penggunaan bahan bakar per MT batubara tetap lebih efisien dari 0,91 liter/MT tahun lalu menjadi 0,88 liter/MT tahun ini atau lebih efisien sebesar 3,2% YoY pada kuartal III tahun 2023.

"TBBE berhasil memproduksi 900,8K MT batubara, atau meningkat sebesar 11,3% YoY dan berkontribusi 53,76% ke total volume penjualan batu bara," ucapnya.Selain didukung oleh pertumbuhan volume batubara in-house, perseroan juga berupaya mengoptimalkan biaya operasional dengan beban pokok pendapatan penjualan batubara yang turun 12,3% YoY hingga kuartal III tahun 2023.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: CNBCINDONESIA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VIVACOID: Naik 20 Persen, Laba Bersih OCBC Kuartal III-2023 Capai Rp 3,05 TriliunBank OCBC NISP mencatat, hasil kinerja yang solid di kuartal III-2023. Hal ini ditunjukkan oleh laba bersih bank yang meningkat 20 persen

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

CNBCINDONESIA: Otomotif Andalan, Laba Astra Kuartal III 2023 Rp 25,69 TLaba bersih Astra International (ASII) naik 10,12% secara tahunan sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2023.

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: Energi Mega Persada Raih Laba Bersih US$19 Juta di Kuartal III-2023, Naik 111 PersenPT Energi Mega Persada Tbk (EMP) melaporkan kinerja yang semakin membaik secara kuartalan.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Penjualan Obat Lesu, Laba Bersih Emiten Kalbe Farma Terpangkas 16,9 PersenProdusen obat-obatan PT Kalbe Farma Tbk harus menikmati penurunan laba pada kuartal III 2023.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASCOM: Disokong Pendapatan Sewa, Metropolitan Kentjana Kantongi Rp 1,72 TriliunDengan capaian tersebut, MKPI mencatatkan laba bersih sebesar Rp 638,1 miliar per September 2023.

Sumber: kompascom | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Astra Umumkan Laporan Keuangan Kuartal Ketiga, Laba Bersih Divisi Otomotif Grup Mencapai Rp 9,2 TKeuntungan yang dicapai divisi otomotif mencapai 35 persen, berikut perinciannya.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕