Kuliah Tamu Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia di Kampus Presuniv

Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia Admiral Prof. Jayanath Siri Kumara Colombage pada kuliah tamu yang digelar pada 15 Maret 2024 di Kampus Presuniv, Kota Jababeka, Cikarang, Jawa Barat. Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia mengangkat tema "The Impact of Blue Ocean Economy: The Ocean Wealth and Ocean Health" pada kuliah tamu yang digelar pada 15 Maret 2024 di Kampus Presuniv, Kota Jababeka, Cikarang, Jawa Barat. Rektor PresUniv, Handa S.

Abidin menjelaskan, kuliah tamu merupakan upaya PresUniv mendidik mahasiswanya agar siap menjadi warga global. "Untuk itu mahasiswa dan civitas academica PresUniv perlu mengenal budaya, tradisi, kondisi sosial, politik atau ekonomi dari kehidupan masyarakat berbagai negara di dunia," ujar Handa. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mengundang para duta besar dari negara-negara sahabat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada para mahasiswa dan sivitas akademika PresUni

