KPU Jadikan Isu Lingkungan sebagai Topik Debat Capres-Cawapres

"Saya tadi sudah berkomunikasi dengan teman-teman di KPU karena belum kita ambil keputusan, tapi 99,99% isu lingkungan hidup akan menjadi salah satu isu yang diprioritaskan untuk menjadi pokok bahasan dalam salah satu tema debat," ungkap Afif.

Menurut Afif, nantinya KPU akan menggandeng tim perumus permasalahan seputar lingkungan hidup yang akan diangkat dalam debat capres-cawapres. Debat sendiri menjadi salah satu metode dalam kampanye yang diatur di Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu.Pembahasan kegiatan debat masih dalam pembahasan KPU, termasuk lokasi pelaksanaan.

"Moderator debat dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, dan tidak memihak salah satu pasangan calon," tandas Afif.Paslon Persiapkan Diri Juru bicara pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Surya Tjandra, menjelaskan bahwa Anies melakukan pendekatan humanis dalam pembangunan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Kalau Jokowi demanding pada pembangunan infrastruktur, Anies akan demanding pada persoalan manusia, lingkungan hidup," ujar Surya. Dalam kesempatan yang sama, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menawarkan solusi perubahan iklim dengan beralih ke energi terbarukan. Tim kampanye Ganjar-Mahrud, Guswandi, mengatakan energi terbarukan di Indonesia belum sepenuhnya dimanfaatkan secara baik. Pihaknya juga bakal mengurangi dan menghentikan penggunaan energi fosil.

"Secara spesifik, kebijakan phase down dan phase out PLTU batubara dan diesel sebaiknya lebih cepat dari akhir kontrak sampai dengan tahun 2060," kata Guswandi.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: MEDIAINDONESIA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MEDIAINDONESIA: Hadapi Pemilu 2024, Wapres Ingatkan Netralitas ASN TerjagaBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Menko Airlangga: Reforma Agraria Akselerasi Program Pemerataan EkonomiBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Ekspor Kendaraan Ilegal ke Timor Leste DibongkarBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Pertemuan Bilateral RI dan BelandaBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Jadi Kapan Wapres Maruf Amin Kumpulkan 3 CawapresBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Harga Cabai Rawit Merah di Sukabumi Naik Lagi jadi Rp80 Ribu per KgBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕