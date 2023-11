Kontroversi Drama Joseon Exorcist di Korea Selatan

Selatan pasti menanti drama terbaru yang menyuguhkan cerita-cerita menyegarkan maupun menegangkan. Setiap tahunnya, ada banyak drama Korea bermunculan dengan para pemain dan jalan cerita yang menarik hingga membuat penontonnya gagal move on.. Akibatnya, drama-drama tersebut tidak jadi ditayangkan meskipun sempat memutar beberapa episode. Kontroversi itu tidak hanya dari ide cerita yang dianggap kurang pantas, tetapi juga karena skandal yang dialami oleh pemainnya.

Joseon Exorcist adalah drama fantasi sejarah dengan sentuhan supernatural. Drama ini berpusat pada kisah keluarga kerajaan Joseon dan perjuangan mereka melawan roh jahat. Meski alur ceritanya menarik perhatian penonton, namun drama ini langsung mendapat reaksi keras atas eksekusinya. Setelah merilis dua episode, penonton mengkritik drama Joseon Exorcist karena alat peraga dan peristiwa bersejarahnya yang tidak akurat, yang selanjutnya memicu ketegangan antara Korea Selatan danPihak stasiun televisi juga akhirnya memenuhi keinginan penonto

LİPUTAN6DOTCOM: 8 Drama dan Film Korea Selatan Ini Diremake ke Indonesia, Terbaru Descendant of The SunHanung Bramantyo ungkap belum menentukan pemain Descendant of The Sun versi Indonesia.

WOW_KEREN: Lee Soo Man Diduga Sebabkan Comeback aespa 'Drama' TertundaKarina dan Ningning mengungkapkan bahwa ' Drama ' seharusnya dirilis lebih awal, tapi mereka menundanya dan mengganti lagu comeback dengan 'Spicy' yang dirilis Mei lalu.

WOW_KEREN: Ji Chang Wook akan Reuni dengan BIBI di Drama Baru Setelah 'The Worst of Evil'Ji Chang Wook akan membintangi drama kriminal baru berjudul 'Bulk' bersama dengan BIBI setelah membangun chemistry yang menarik perhatian di 'The Worst of Evil'.

WOW_KEREN: Tim Produksi Drama 'Castaway Island' Minta Maaf Atas Masalah Selama SyutingTim produksi drama 'Castaway Island' meminta maaf atas masalah yang terjadi selama proses syuting. Mereka mengatakan sudah berusaha menginformasikan detail proses syuting kepada warga, namun ada kekurangan dalam proses eksekusi dan pembetulannya. Tim produksi berjanji akan melakukan yang terbaik untuk memulihkan situasi secepat mungkin.

WOW_KEREN: Casting Kim Dongjun ZE:A Sebagai Tokoh Utama di 'Korea-Khitan War' Picu Pro-Kontra'Korea-Khitan War' menceritakan kisah Kaisar Hyeonjong (Kim Dongjun) dan Panglima Gang Gam Chan (Choi Soo Jong) yang mempersatukan rakyat Goryeo dan memimpin perang melawan Khitan.

WOW_KEREN: aespa Rilis 'Drama' usai Penundaan Lebih dari 1 Tahunaespa membeberkan kalau perilisan lagu ' Drama ' ternyata mengalami penundaan. Lagu tersebut bahkan seharusnya dibagikan sebelum girl group besutan SM ini comeback dengan 'Spicy' pada bulan Mei lalu.

