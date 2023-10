Konflik Laut China Selatan Kian Panas, Centris: Pendekatan Agresif Beijing Ancam Perdamaian Regional

China dan Filipina memang tengah berkonflik atas wilayah di Laut China Selatan, dan semakin memanas usai peristiwa tabrakan yang terjadi antara kapal penjaga pantai Filipina dan China.

Peneliti senior CENTRIS, AB Solissa mengatakan China seyogianya menghentikan seluruh aktifitas mereka di Laut China Selatan, yang dapat memicu ‘gesekan’ dengan negara lainnya, termasuk Filipina.baru-baru ini memperkuat perilaku agresifnya terhadap Filipina di Laut Cina Selatan,” kata AB Solissa kepada wartawan, Jum’at 27 Oktober 2023.

“Dari laporan sejumlah media, diketahui bahwasanya Tiongkok juga melakukan kegiatan reklamasi dan konstruksi lahan secara besar-besaran di wilayah yang disengketakan, bahkan membangun infrastruktur militer termasuk landasan udara dan sistem rudal untuk mengintimidasi wilayah tersebut,” tutur AB Solissa. headtopics.com

Hal ini juga kemudian melahirkan aliansi dalam bentuk Traktat Organisasi Asia Tenggara (Southeast Asia Treaty Organization) pada tahun 1955 yang berpuncak pada bentuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (

“Sejauh menyangkut sengketa Laut Cina Selatan, hal ini melibatkan banyak negara maritim anggota ASEAN dan telah menyebabkan hambatan yang signifikan terhadap stabilitas regional di kawasan,” jelas AB Solissa. headtopics.com

“Setahu saya, pernyataan Biden terkait konflik China-Filipina di Laut China Selatan baru-baru ini adalah staitment paling kuat sejak tensi antara Beijing dan Manila yang terus memanas dalam beberapa bulan terakhir,” tutur AB Solissa.

