Kondisi Istri di Kasus Bapak-Anak Tewas Membusuk di Jakut: Tak Mau Makan, Hemoglobin Menurun

"Belum ada, jadi kan ada pemeriksaan keluar itu yang oleh penyidik diperiksakan di toksikologi yaitu di Puslabfor nah sama eksapatologi," ucapnya. "Jadi ini tidak seperti yang mudah” itu misalnya ada pendarahan atau apa ini gak keliatan ini jadi perlu pemeriksaan tambahan itu," sambungnya."Iya betul. Anak korban laki-laki kurang lebih 2 tahun. Bapaknya kurang lebih 50 tahun," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iver Son Manossoh saat dihubungi, Sabtu (28/10/2023).

Penemuan ini berawal saat saksi di sekitar lokasi kejadian mencium aroma tidak sedap yang setelah dicari berasal dari rumah tersebut. "Jadi tadi pagi, warga mencium bau tidak sedap. kemudian melaporkan kepada pak babinsa dan warga sekitar dari Polsek juga datang. Dicek ternyata di dalam rumah ditemukan sesosok mayat bapak bapak umur kira-kira 50 tahun. Kemudian satu lagi balita umur kira-kira kurang lebih 2 tahun," jelasnya.

Prosesi pemakaman Hamka, pengusaha travel umrah dan anak balitanya yang ditemukan tewas membusuk, Minggu (29/10/2023), di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara. (TribunJakarta.com/Gerald Leonardo Agustino)

Belum diketahui pasti penyebab pasti kematian kedua korban tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah TKP. , Puslabfor Mabes Polri, kemudian dari RS Polri Kramat Jati dan kedokteran forensik. Biarlah ahli ini bekerja nanti akan kami sampaikan lebih lanjut," jelasnya.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: TRIBUNNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MERDEKADOTCOM: Kasus Ayah dan Anak Tewas Membusuk di Koja, Begini Kondisi Terbaru Istri Korban yang SelamatPenemuan jasad ayah dan anak yang telah membusuk di rumahnya, Jalan Balai Rakyat V, Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara membuat geger warga.

Sumber: merdekadotcom | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: RS Polri Ungkap Kondisi Istri dalam Kasus Ayah dan Anak Tewas MembusukRS Polri Kramat Jati mengungkap kondisi NP, istri HR (50) dan ibu balita AQ (2) yang ditemukan tewas membusuk dalam rumah di Koja, Jakarta Utara.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: 7 Potret Duta Sheila On 7 Aktif Kegiatan Kampung, Ikut Ronda Juga Lomba Antar RTBapak-bapak idaman pastinya.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Bapak-bapak Kreatif Buka Jasa Cas Ponsel untuk Pendaki GunungBermodalkan power station, bapak-bapak ini memasang harga Rp20 ribu untuk setiap unit ponsekl yang ingin dicas sampai penuh.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Kasus Bapak dan Anak Meninggal Membusuk di Koja, Tim Inafis dan Beberapa Ahli Dilibatkan Identifikasi Penyebab"Beberapa ahli kami libatkan dalam penanganan TKP. Metode secara induktif kami mulai dari TKP," sambung Iver.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Kasus Bapak dan Anak Meninggal Membusuk di Koja, Polisi Ambil Sampel Cairan hingga Sisa MakananBeberapa sampel itu diambil usai polisi melakukan olah TKP di rumah tersebut dengan melibatkan tim Inafis hingga tim psikologi forensik.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕