Komponis Indonesia Ananda Sukarlan Terima Penghargaan Kesatriaan dari Spanyol

Komponis dan pianis Indonesia Ananda Sukarlan menerima penghargaan kesatriaan Royal Order of Isabella the Catholic (Real Orden de Isabel la Católica), yang diberikan kepada individu sipil atau lembaga sebagai pengakuan atas jasa luar biasa terhadap negara atau hubungan internasional / kerjasama dengan negara lain. Penganugerahan medali ini diberikan oleh Duta Besar Spanyol untuk Indonesia, Francisco Aguilera Aranda di Hotel Gran Melia Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Diketahui, Orden de Isabel la Católica dicanangkan tahun 1815 oleh Raja Ferdinand VII untuk menghormati Ratu Isabella I. Dalam bidang pengabdian kepada Tanah Air, Orden de Isabel la Católica merupakan penghargaan sipil tertinggi yang secara de facto diberikan oleh Kerajaan Spanyol. Sukarlan merupakan warga negara Indonesia pertama yang dianugerahi medali ini. "Saya seorang seniman, sebetulnya saya hanya menjalankan tugas untuk mengkomunikasikan keindahan dan kedamaian melalui musi

