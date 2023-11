Kisah Nabi Zakaria a.s. yang Sabar Berdoa untuk Mendapatkan Keturunan

Walaupun menjadi utusan Allah Swt, kisah Nabi Zakaria a.s. berdakwah untuk Bani Israil di Palestina ini tidak selalu menemukan kemudahan. Bani Israil terkadang tidak mendengarkan dan cenderung mengabaikan dakwahnya untuk taat kepada Allah Swt. Kendati demikian, Bani Israil menyegani dan menghormati Nabi Zakaria a.s. karena sifatnya yang lembut dan sikapnya yang bijaksana.Nabi Zakaria a.s. Berdoa Meminta Keturunan Selain dakwahnya yang selalu mendapat penolakan dari Bani Israil, Nabi Zakaria a.s.

Kisah Nabi Zakaria a.s. dalam meminta keturunan ini diabadikan di Al-Qur'an, yakni surat Ali 'Imran ayat 38 dan ayat 41, surat Maryam ayat 3-6 dan ayat 9-11, dan surat Al-Anbiya ayat 89."Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku.

Kabar gembira yang disampaikan oleh Malaikat Jibril tersebut tertulis dalam Al-Qur'an Surat Maryam ayat 7. "Wahai Tuhanku, bagaimana (mungkin) aku akan mempunyai anak, sedangkan istriku seorang yang mandul dan sungguh aku sudah mencapai usia yang sangat tua?" ucap Nabi Zakaria a.s. seperti yang tertera pada Al-Qur'an Surat Maryam ayat 8."Dia (Allah) berfirman, ”Demikianlah.” Tuhanmu berfirman, ”Hal itu mudah bagi-Ku; sungguh, engkau telah Aku ciptakan sebelum itu, padahal (pada waktu itu) engkau belum berwujud sama sekali.

"Lalu, (Zakaria) keluar dari mihrab menuju kaumnya lalu dia memberi isyarat kepada mereka agar bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang" (QS. Maryam ayat 11).

