Kirab Pemilu yang Digagas oleh KPU Sebagai Ajang Sosialisasi Pemilu 2024

Dari ketujuh jalur yang sudah ditetapkan, jalur 5 yang dimulai dari Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.

Selain kirab, untuk memperkenalkan 18 bendera partai dan ajakan untuk menggunakan hak pilih, prosesi ini juga sebagai ajang untuk memperkenalkan budaya daerah setempat. Pada prosesi searh terima bendera kirab pemilu di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disambut oleh Tari Dambe dan Mososobotu yang memiliki arti pemersatu yang diharapkan dapat mempersatukan masyarakat pada momen pemilu.

Melewati Provinsi Gorontalo, anggota KPU Kota Gorontalo menerima bendera kirab yang diawali dengan hadirnya Tarian Longgo yang ditarikan oleh pasukan perang dalam pelaksanaan acara penyambutan tamu dan adat.Tarian berjudul Moduai merupakan simbolisasi penyambutan tamu pada zaman kerajaan di Tolitoli. headtopics.com

Penyerahan bendera kirab di Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan menghadirkan tarian 4 etnis yang menggambarkan rasa syukur orang terdahulu. Pada Kota Makassar, Sulawesi Selatan, prosesi serah terima dilakukan di Anjungan City of Makassar dan menghadirkan tarian adat setempat.

Selain itu KPU juga menyosialisasikan Pemilu 2024 dengan menggelar nonton bareng film Kerjarlah Janji yang diproduksi bersama oleh KPU bekerjasama dengan Garin Nugroho.

