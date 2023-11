Kim Young Dae Tiba-tiba Ajak Tempelkan Pipi, Pyo Ye Jin Panik

Momen tersebut muncul pada video preview untuk konten baru majalah COSMOPOLITAN bersama Young Dae dan Ye Jin. Keduanya tampaknya memberikan 3 pose membuat hati bersama. Pada momen tersebut, Young Dae menjadi sosok yang memberikan ide. Sisi tidak mau kalah Young Dae terlihat jelas karena tantangan tersebut.

Pose pertama, Young Dae dan Ye Jin membuat hati kecil bersama. Lalu, keduanya membuat hati besar di atas kepala. BACA JUGA... Pada pose ketika, Young Dae mendadak menempelkan pipi ke Ye Jin sampai membuat aktris cantik kelahiran tahun 1992 itu kaget. Meski sempat terkejut, Ye Jin mengikuti pose aktor tampan kelahiran tahun 1990 itu.Momen Young Dae dan Ye Jin ini juga sampai dibicarakan para penggemar di Twitter.

"Mereka sangat imut...........," seru salah seorang penggemar di Twitter."Mba nya kagett wkwkwk, gemes," kata lainnya."MENEMPELKAN PIPI!!!" ujar lainnya."Si suka menempel youngdae kembali," jelas lainnya."PIPI KE PIPI SANGAT IMUT 😭😭😭😭😭😭," beber lainnya."Lucu amat," sahut lainnya.

WowKeren - Kim Young Dae berhasil membuat Pyo Ye Jin gagal menyembunyikan rasa paniknya. Pasalnya, sang aktor tiba-tiba mengajak untuk saling menempelkan pipi mereka. Momen tersebut muncul pada video preview untuk konten baru majalah COSMOPOLITAN bersama Young Dae dan Ye Jin. Keduanya tampaknya memberikan 3 pose membuat hati bersama.

Pada momen tersebut, Young Dae menjadi sosok yang memberikan ide. Sisi tidak mau kalah Young Dae terlihat jelas karena tantangan tersebut.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WOW_KEREN: Kim Young Dae Perdana Mainkan Peran Ganda Lewat 'Moon in the Day', Skill Akting Jadi BahasanDalam drama 'Moon in the Day', Kim Young Dae berperan sebagai seorang bintang top bernama Han Jun Oh di era modern, sekaligus seorang Jenderal bernama Do Ha di Dinasti Silla.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Sinopsis 'Moon In The Day', Drakor Terbaru Kim Young Dae dan Pyo Ye JinDrama Korea Moon In The Day telah tayang secara perdana pada Rabu (1/11/2023). Drama bergenre fantasi, romansa, dan thriller ini diperankan oleh aktor Kim Young Dae dan Pyo Ye Jin.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: 7 Potret Kim Young Dae, Lakoni Peran Ganda dalam Drakor Moon In The DayLantas, seperti apa potret Kim Young Dae yang lakoni peran ganda dalam drakor Monn In The Day?

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

CNBCINDONESIA: Tak Jadi Cawapres Prabowo, Erick Thohir Tiba-Tiba Bilang IniErick Thohir mengungkapkan bahwa dia tetap mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Erick menitipkan pesan penting ini ke Prabowo.

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Politikus PDIP Masinton Usul Hak Angket MK saat Paripurna DPR, Mikrofonnya Tiba-tiba MatiWacana hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) digulirkan oleh anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Pengakuan Korban Pengeroyokan 4 Istri Polisi di Mamasa: Tiba-tiba Dipukul Pakai Kursi dan AsbakPerempuan korban pengeroyokan diduga empat istri polisi di Mamasa, Sulawesi Barat angkat bicara.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕