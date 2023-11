Khoiri Tega Bunuh Menantu, Berawal Karena Tak Kuasa Tahan Nafsu Lihat Fitria Tidur Terlentang

"Seorang mertua menggorok menantunya yang sedang hamil delapan bulan. Dugaan sementara menolak ajakan berhubungan badan. Suami korban posisi sedang bekerja," tulis akun X/Twitter @kegblgnunfaedh, Rabu (1/11/2023).

Dalam video tersebut tampak pelaku Khoiri sedang diamankan beberapa polisi. Warga sekitar ramai melihat aksi sang pelaku pembunuhan diringkus. Kemudian dari berita yang beredar, dijelaskan kronologi pembunuhan itu bermula dari Fitria yang mengenakan daster usai mandi. Perempuan yang tengah hamil itu lalu beristirahat di kamarnya.Pilu! Dua Minggu Lagi Gelar Mitoni, Fitria dan Calon Bayinya Tewas Tragis di Tangan Mertua

Khoiri yang melihat itu lantas naik nafsunya. Dia sontak merangsek masuk kamar dan melangsungkan aksi bejatnya. Namun Fitria menolak hingga nyawanya hilang di tangan ayah mertuanya sendiri. "Korban habis mandi. Dia melihat korban ini dalam kamar posisi telentang. Karena hasratnya muncul, masuk dalam kamar menciumi mantunya," ungkap Wakapolres Pasuruan Kompol Hari Azis, Kamis (2/11/2023).

"Korban menolak dan berteriak. Pelaku panik dan lari ke dapur mengambil pisau. Korban ditindih, langsung lehernya disayat, sekali," ujar Kompol Hari. Usai kejadian, suami korban, Sueb melihat istrinya sudah terkapar dengan berlumuran darah. Fitria sempat dilarikan ke puskesmas terdekat namun nyawanya tak tertolong, begitu pula dengan bayi dalam kandungannya. Kini almarhumah Fitria Almuniroh sudah dimakamkan beserta jenazah bayinya.

