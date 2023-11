Ketua KPK Firli Bahuri Disebut Tak Kenal Alex Tirta, Boyamin Tunjukkan Foto Ini Sebagai Bukti

"Jadi ini sekaligus pernyataan lawyer-nya Pak Firli, Ian Iskandar yang mengatakan bahwa Pak Firli tidak mengenal Alex Tirta (terbantahkan)," kata Boyamin."Dan ini justru memperkuat hal-hal yang patut didalami karena keterangannya lawyer-nya Pak firli dan Alex tirta itu banyak yang berbeda, banyak bertentagan begitu," kata Boyamin.

Pada Jumat (27/10/2023) lalu penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah memeriksa E sebagai saksi. Berdasarkan sumber Suara.com rumah tersebut diduga dijadikan safe house oleh Firli untuk bertemu pejabat di luar kedinasan.

Mantan KASAD Jendral TNI Dudung Abdurachman (kiri) dan Ketua KPK Firli Bahuri berfoto sebelum bertanding dalam KASAD CUP Badminton di Arena GBK, Jakarta Pusat, Minggu (29/10/2023). "Nah kemudian si Andreas ini menghubungi ray white, agen properti. Kemudian andreas ini lah yang berkontrak dengan pemilik rumah. Jadi semua tentang safe house segala macam itu bohong, pembunuhan karakter beliu (Firli). Bisa kita hadirkan Andreas, nanti malu pihak penyidik Polda bikin cerita bual-bual gitu," sambung Ian."Enggak benar. Apa lagi biaya sewanya Rp 650 juta juga, itu apa lagi. Pak firli enggak kenal siapa pemiliknya," katanya.

