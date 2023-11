Ketakutan Teror OPM Sirna, Dalam Sekejap Dagangan Mama Ludes Diborong Pasukan Pandawa Kostrad TNI

"Ini menjadi harapan kami, bahwa keberadaan kami di tengah-tengah masyarakat memberikan kesejahteraan dan rasa aman. Dengan adanya program borong hasil bumi ini semoga dapat mendorong roda perekonomian masyarakat sehingga ke depan masyarakat lebih sejahtera," katap Bang Alex.Setelah semua hasil bumi diborong Pasukan Pandawa, terlihat jelas kebahagian terpancar dari wajah para mama. Mereka pun bisa kembali ke rumah dengan hati senang.

"Terima kasih bapak TNI dari 411 Pandawa, dagangan mama hari ini habis semua. Semua di beli tanpa ada tawar-tawar. Saya bisa pulang cepat ke rumah hari ini. Terima kasih bapak TNI 411, Wa wa wa," kata Elena Gwijangge.Dan yang terpenting menurut alumni Akademi Militer 2004 ARUPADATU itu, dengan memborong hasil bumi, masyarakat kini jadi tak sungkan lagi berkomunikasi dengan aparat keamanan. Sebelumnya masyarakat di Nduga sangat sulit untuk berinteraksi dengan aparat.

Kualitas udara di sekitar kita beberapa bulan terakhir telah mengandung tingkat polusi yang cukup tinggi. Minum wedang sinden bisa menjadi solusi kurangi dampak buruknya. Rowoon dikabarkan telah terpilih sebagai model iklan untuk merek perawatan kulit bernama ilso. Sebelumnya brand tersebut merilis video iklan di mana Rowoon berpartisipasi

Bella Bonita memberikan dukungannya dengan mempromosikan lagu terbaru Denny Caknan yang berjudul Nandure Kembang Tukul Wirang. Namun dikaitkan dengan Happy Asmara

