Kerjasama untuk Mendukung Program Blue Halo S di Indonesia

Termasuk terumbu karang, lewat penelitian bersama untuk mendukung program Blue Halo S yang meluncur akhir tahun lalu. Blue Halo S merupakan program inisiatif antara Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Konservasi Indonesia, Conservation International dan juga Green Climate Fund. Sasarannya adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572 yang meliputi pesisir barat Sumatera dan sebagian wilayah pesisir Selat Sunda.

Deret Kepulauan yang Terancam Hilang Imbas Krisis Iklim, RI Masuk? Kesepakatan kerja sama ini diresmikan pada side event COP28 dan disaksikan secara resmi oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat. "Pengetahuan melalui eksplorasi merupakan komponen penting dari misi kami untuk menjaga ekosistem penting," kata Meizani Irmadhiany, Senior Vice President dan Eksekutif Chair Konservasi Indonesia lewat keterangan tertulisnya, Jumat (15/12





CNNIDdaily » / 🏆 14. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Kementerian Kesehatan Indonesia Minta Jajarannya Siaga Terkait Peningkatan Kasus Pneumonia di ChinaKementerian Kesehatan Indonesia meminta semua jajarannya siaga menyusul laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa telah terjadi peningkatan kasus pneumonia yang belum terdiagnosis pada anak-anak di China bagian utara. Sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah dalam mengantisipasi penularan pneumonia di Indonesia, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit bergerak cepat dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor: PM.03.01/C/4632/2023 tentang Kewaspadaan Terhadap Kejadian Mycoplasma Pneumonia di Indonesia.

Sumber: BBCIndonesia - 🏆 42. / 50 Baca lebih lajut »

Siemens Healthineers Kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Rujukan di IndonesiaPerusahaan teknologi medis Siemens Healthineers mengumumkan kolaborasi strategis dengan Kementerian Kesehatan dan empat rumah sakit rujukan untuk memajukan layanan kesehatan di Indonesia melalui pertukaran pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan inovasi teknologi di bidang layanan kesehatan.

Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Beasiswa Indonesia Maju bagi Pelajar Berprestasi IndonesiaPelajar makin antusias meraih prestasi untuk masuk sistem informasi manajemen talenta dan meraih beasiswa pemerintah.

Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Citibank Indonesia Transfers Consumer Business Services to UOB IndonesiaCitibank Indonesia officially transfers its consumer business services to UOB Indonesia starting from November 18, 2023. Citibank Indonesia will focus on institutional business in the future.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Indonesia Kutuk Serangan Israel Terhadap Rumah Sakit Indonesia di GazaIndonesia mengutuk serangan Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang telah menewaskan sejumlah warga sipil, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »

Menlu: Indonesia Kutuk Serangan Israel ke RS Indonesia di GazaPemerintah Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia (RSI) di Gaza yang menewaskan sejumlah warga sipil. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan hal tersebut pada Senin (20/11) sore dari Beijing, China. Retno sedang melangsungkan pertemuan dengan...

Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »