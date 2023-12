Kereta Api Cepat Terpanjang di Dunia Dibuka di China

Pada 26 Desember 2012, China memulai layanan kereta api cepat terpanjang di dunia yang menghubungkan Beijing dengan Guangzhou di bagian tenggara negara itu. Rute sepanjang 2.293 kilometer ini, dengan kecepatan rata-rata 300 km/jam, hanya membutuhkan delapan jam untuk ditempuh, jauh lebih singkat dari waktu sebelumnya yang mencapai 22 jam. Kereta ini berhenti di beberapa kota seperti Shijiazhuang, Zhengzhou, Wuhan, dan Changsha.

Tanggal 26 Desember ditetapkan sebagai tanggal perjalanan perdana perjalanan kereta ini untuk memperingati ulang tahun Mao Zedong, tokoh pendiri Republik Rakyat China. Kereta cepat ini menjadi penghubung penting antara pusat politik China dan provinsi-provinsi selatan yang berkembang, termasuk Hongkong, hanya dalam dua jam dari Guangzhou dengan kereta komuter. Ini juga memperkuat hubungan antara pabrik-pabrik di utara China dan pelabuhan penting di selatan, Shenzhen





