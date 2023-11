Keren, Soekarno-Hatta Masuk Daftar Bandara Internasional Paling Ramah Keluarga

Namun, Bandara Internasional Gimpo di Korea Selatan dianggap sebagai bandara paling tidak ramah keluarga dalam daftar tersebut, karena kurangnya hiburan, restoran, dan Wi-Fi gratis. Berbeda dengan daftar maskapai penerbangan, hanya ada dua bandara Asia yang masuk dalam daftar 11 bandara ramah keluarga teratas. Bandara Changi Singapura dan Bandara Fukuoka Jepang berada di peringkat ke-10, dengan keduanya mencetak skor keseluruhan 8,68 dari 10.

Bandara Changi Bandara Changi, yang dinobatkan sebagai “bandara terbaik di dunia” untuk ke-12 kalinya di Skytrax World Airport Awards tahun ini, memiliki 214 tempat makan, dan 204 hal yang dapat dilakukan penumpang.

Namun, Tansitpong mengatakan penelitian tersebut tidak benar-benar mencerminkan kemampuan bandara dalam memenuhi kebutuhan wisatawan keluarga, melalui fasilitas seperti taman bermain dan area bermain, toilet keluarga, dan menu anak-anak di restoran.

2 dari 3 halamanDaftar Bandara Paling Ramah pada KeluargaBerikut adalah daftar bandara paling ramah untuk keluarga menurut Family Vacation Guide:2. John F. Kennedy International Airport — Amerika Serikat4. Philadelphia International Airport— Amerika Serikat6. Frankfurt am Main International Airport — Jerman8. Soekarno-Hatta International Airport — Indonesia11.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: LIPUTAN6DOTCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JAWAPOS: Profil Bandara Kertajati, Terbesar Kedua Setelah Bandara Soekarno HattaBandara Kertajati secara resmi kembali beroperasi penuh setelah adanya pengalihan penerbangan dari Bandara Husen Sastranegara (BDO) Bandung.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: Bandara Soekarno-Hatta layani kedatangan Timnas Piala Dunia U-17PT Angkasa Pura II (Persero) mendukung penyelenggaraan Piala Dunia U-17 di Indonesia dengan melayani kedatangan para peserta di Bandara Soekarno-Hatta, ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASTV: Merugi Jutaan Rupiah, Penumpang Pesawat Tujuan Medan-Jakarta Jadi Korban Pembobolan Koper!Korban sempat meminta rekaman kamera pengawas ke pihak bandara Soekarno-Hatta.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: Bandara Internasional Syamsudin Noor tambah maskapai baru rute JakartaManajemen Angkasa Pura I di Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru, Kalimantan Selatan menambah maskapai baru rute penerbangan ke ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

DETIKFINANCE: 9 Faktor Penghambat Perdagangan InternasionalDalam kegiatan transaksi bisnis internasional, terdapat beberapa faktor penghambat perdagangan internasional

Sumber: detikfinance | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: Bandara Soetta gelar latihan keadaan darurat saat pesawat 'over run'PT Angkasa Pura II (Persero) selaku pengelola Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, melaksanakan latihan penanggulangan keadaan ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕