Kenya: Pajak Baru Menyebabkan Pembuat Konten Digital Frustrasi

'Tahukah kalian bahwa hanya 86.000 warga Kenya yang berpenghasilan lebih dari 100.000 shilling (sekitar US$660) sebulan, begitulah keadaan orang-orang miskin di negara ini. Jadi ketika seseorang mengatakan saya menghasilkan 300.000 (shiling) di YouTube, mereka (pemerintah) berkata Anda harus membayar pajak,” kata Otieno kepada DW.

