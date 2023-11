Kenapa Sih Harga Tiket Pesawat Masih Mahal, Menhub Beberkan Penyebabnya

Menurut dia, industri penerbangan aviasi masih belum pulih atau balik kembali pada kondisi sebelum pandemi Covid-19. Kondisi yang terjadi mulai dari pesawat yang dioperasikan terbatas hingga suku cadang yang juga ikut terbatas membuat para"Kini di Indonesia semula 650 pesawat, sekarang tinggal 400. Itulah yang terjadi apabila kita ke satu tempat dan tempat yang lain kita kesulitan untuk melakukan penerbangan," ujar Budi saat acara Kompas100 CEO Forum yang dikutip, Kamis (2/11/2023).

"Karena pesawat, katakanlah dikenal ATR, pada daerah-daerah terpencil itu berkurang drastis karena tidak ada suku cadang," jelas Menhub. Budi menambahkan, penyebab lain yaitu soal harga BBM Avtur yang ikutan alami kenaikan. Padahal, Avtur memberikan kontribusi 40 persen dari beban operasional. Dengan kenaikan harga itu, membuat harga tiket juga alami kenaikan.

"Apabila Avtur itu Pertamina bisa menurunkan dengan harga yang sama dengan Singapura, ini sangat membantu. Terus yang lain-lain, ini bisa kita lakukan untuk sama-sama menurunkan. Kalau cost daripada aviasi ini menurun, maka daya beli mereka untuk membeli atau me-leasing pesawat-pesawat menjadi baik," pungkas dia.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: SUARADOTCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUARADOTCOM: Harga Suzuki Burgman Street 125 EX di RI Kenapa Bisa Lebih Murah Dibandingkan Malaysia?Suzuki Burgman Street 125 EX

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Daftar Harga BBM Non Subsidi Per 1 November 2023, Pertamax Cs Turun HargaBerikut daftar harga BBM untuk jenis Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamina Dex yang mengalami penurunan per 1 November 2023 hari ini.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

TVONENEWS: Harga BBM Non Subsidi Pertamina Turun, Berikut Daftar Harga BBM TerbaruBerita Harga BBM Non Subsidi Pertamina Turun, Berikut Daftar Harga BBM Terbaru terbaru hari ini 2023-11-01 12:38:16 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut ⮕

CNBCINDONESIA: Pantas Harga Beras Menggila, Harga Gabah Sudah Terbang 30%Harga beras dan gabah masih kompak bergerak naik dan subang inflasi bulan Oktober 2023.

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Harga Pertamax Cs Turun, Bukti Pengusaha Punya Otoritas Penetapan Harga BBMMasyarakat diharapkan lebih memahami bahwa sewaktu-waktu penyesuaian harga BBM juga bisa kembali terjadi tergantung pada kondisi harga minyak dunia.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: Tahu Tempe di Pasar DKI Masih Stabil di Tengah Lonjakan Harga KedelaiHarga tahu tempe di pasar tradisional Jakarta masih stabil di tengah kenaikan harga kedelai.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕