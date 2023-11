Kemungkinan Dibanned di Tiongkok, Lisa BLACKPINK Terancam Kehilangan Basis Fans Terbesarnya

Kecurigaan Lisa dibanned pun langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Publik dihebohkan dengan berbagai teori, dan banyak yang mengungkapkan kekhawatirannya tentang masa depan idola asal Thailand ini. Setelah berpartisipasi dalam"Youth With You" dan mengumpulkan basis penggemar yang besar di Tiongkok, Lisa adalah salah satu artis yang aktif di pasar Tiongkok. Oleh karena itu, hilangnya akun resmi Weibo miliknya kemungkinan besar terkait dengan potensi pemblokiran.

Meski terkenal secara global, Lisa tetap mengandalkan dukungan dari penggemar Asia, khususnya di Tiongkok. Berkat komunitas penggemar yang kuat di Tiongkok, Lisa secara konsisten memimpin penjualan album di antara anggota BLACKPINK.

Namun, jika Lisa mendapat larangan di Tiongkok, aktivitas untuk mendukung pelantun lagu"Money" itu pasti akan dibatasi. Selain itu, komunitas penggemar sendiri mungkin mengalami perubahan signifikan, karena banyak orang yang meninggalkan anggota termuda BLACKPINK tersebut menyusul kontroversi seputar penampilan Crazy Horse.

Meski belum ada informasi lebih lanjut mengenai masalah ini, netizen berspekulasi bahwa aktivitas Lisa mungkin dibatasi di pasar Tiongkok. Sebelumnya dua aktris Tiongkok, Angelababy maupun Jenny Zhang bahkan telah mendapat masalah setelah diduga mengunjungi Crazy Horse untuk menonton penampilan Lisa.

BACA JUGA... Di Tiongkok, penampilan Lisa mendapat reaksi keras bahkan sebelum pertunjukan berlangsung. Sebuah klub penggemar dengan lebih dari 50.000 pengikut menyatakan mereka akan berhenti mendukung Lisa. Selain itu, sebagian besar kritik terhadap Lisa datang dari fans Asia, khususnya dari Korea Selatan dan Tiongkok. Setelah Lisa kembali ke Korea Selatan dari Perancis, hanya dua penggemar yang menyambutnya di bandara.

