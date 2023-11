Kemnaker terpilih jadi 'pilot project' Satu Data Indonesia

"Setiap penetapan kebijakan dan regulasi di bidang ketenagakerjaan harus didukung data yang berkualitas dan akurat, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar Wamenaker saat membuka forum Satu Data Ketenagakerjaan.

Dalam forum bertema "Ayo Bersama Kita Wujudkan SDK yang Berkualitas", ia menyampaikan prinsip Satu Data merupakan satu hal yang krusial dalam meningkatkan kualitas data, tidak hanya untuk Indonesia bahkan seluruh dunia.

Ia menambahkan kualitas data sangat ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya SDM yang berkeahlian khusus dalam bidang data dan informasi, manajemen data, infrastruktur, serta"Semuanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Sinergi dengan seluruh entitas tersebut dapat mendukung implementasi kebijakan satu data serta ekosistem digital," katanya.

Wamenaker menuturkan data yang berkualitas, valid, akurat, terpadu akan dapat dipertanggungjawabkan jika ada sinergi dan kolaborasi dari semua pihak yang terlibat. "Keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam urusan ketenagakerjaan, tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengelolaan data di semua level," katanya.

