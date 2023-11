Kemitraan Inovatif antara VKTR Indonesia dan Pertamina NRE untuk Solusi Mobilitas Berkelanjutan

Kami bangga mengumumkan kerjasama inovatif antara @vktr_indonesia dan PT Pertamina Power Indonesia ("Pertamina NRE"), sub-holding PT Pertamina (Persero) yang berfokus pada baru dan terbarukan. Melalui surat minat kepada US International Development Finance Corporation (US DFC), kemitraan ini akan membawa solusi mobilitas berkelanjutan untuk transportasi umum di Indonesia, kata Anindya lewat Instagramnya @anindyabakrie Minggu, 19 November 2023.

Anin yang sekaligus menjabat sebagai Chairman APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia mengatakan, di Amerika Serikat juga, Kadin Indonesia bekerjasama dengan pemerintah, Pertamina, dan Bakrie Group, menggelar Indonesia-US Business Roundtable. Acara ini menghadirkan Departemen Luar Negeri AS and the US International Development Finance Corporation (DFC). investasi antara Indonesia dan AS. Peluang dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) untuk memperkuat hubungan bisnis dan investasi antara AS dan Indonesia Serta hal terkait lainny





