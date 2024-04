Kemiskinan dan Pemenuhan Hak Dasar di Indonesia

Menjadi tujuan utama program Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG) 2030 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasalnya, masalah kemiskinan ini bukan hanya soal uang atau pendapatan, tetapi juga tentang tingkat kerentanan seseorang untuk menjadi miskin dan tidak adanya pemenuhan hak dasar.

Lantas, apa sebenarnya kemiskinan itu? Lalu, bagaimana Dikutip dari rilis dan laman Dompet Dhuafa, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Seseorang akan dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila ia memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Di Indonesia sendiri, seseorang bisa dikatakan miskin apabila pengeluaran per bulannya tidak mencapai Rp505.469

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



VIVAcoid / 🏆 3. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Calon Anggota LPSK Ini Soroti Sulitnya Pemenuhan Hak-hak Korban Tindak Pidana TerorismeWahyu menjelaskan, UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ada batasan waktu permohonan pengajuan kompensasi dan bantuan

Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Pj Gubernur Jatim Pastikan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perbaikan Infrastruktur Pulau Bawean Jadi PrioritasBerita Pj Gubernur Jatim Pastikan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perbaikan Infrastruktur Pulau Bawean Jadi Prioritas terbaru hari ini 2024-03-31 11:14:36 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »

Pj Gubernur Jatim prioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar korban gempaPenjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memastikan pemenuhan kebutuhan dasar korban gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang melanda pada 22 Maret lalu ...

Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Utamakan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Korban Gempa Pulau BaweanBantuan terus disalurkan bagi warga Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang terdampak gempa tektonik Laut Jawa.

Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

KemenPPPA koordinasi daerah pastikan pemenuhan hak dua anak di SinjaiKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan hak anak bagi kedua anak di ...

Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Soal Hak Angket, Ganjar: Proses Panjang, Tak Akan Berjalan MulusMeski panjang dan tak mudah, capres Ganjar Pranowo menyampaikan proses pemenuhan syarat hak angket terus diupayakan.

Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »