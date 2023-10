Kemeriahan Hari Pertama Guinness Brighter Together

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Guinness Brighter Together digelar di Senayan Park, Jakarta mulai Jumat (27/10) hingga Sabtu (28/10).

Sejumlah kemeriahan tersaji pada hari pertama festival hasil kolaborasi Guinness dan Plainsong Live itu. Pertunjukan musik menampilkan kolaborasi yang jarang terjadi antara Efek Rumah Kaca x Arafura, White Shoes & The Couples Company x Oele Pattiselanno, Rock N Roll Mafia x Goodnight Electric.

Baca Juga:Ketiga persembahan spesial tersebut menghibur penonton yang memadati area Guinness Smooth Session Stage. Sementara itu, area Guinness Time Stage dihebohkan oleh Stars And Rabbit, The Panturas, Scaller, Perunggu, dan Seringai. headtopics.com

Baca Juga:Grup metal Seringai menjadi penampilan penutup pada hari pertama Guinness Brighter Together - Discover the Good Things in Our Diversity. Dalam penampilannya, band beranggotakan Arian13, Sammy Bramantyo, Ricky Siahaan, dan Edy Khemod itu mengentak lewat sejumlah lagu andalan.

Baca lebih lajut:

jpnncom »

Be Happy Together Welcoming the Exploration of the EastHappiness radiated from the faces of the residents of Naileu Village, South Central Timor, when they met the 2023 East Tour runners. The presence of the 'ultramarathon' runners helped provide access to clean water in the village. Baca lebih lajut ⮕

Madonna pertahankan rekor dunia sebagai artis wanita dengan rekaman terlarisMusisi asal Amerika Serikat Madonna berhasil mempertahankan posisi sebagai artis wanita dengan rekaman musik terlaris sepanjang masa setelah Guinness World ... Baca lebih lajut ⮕

Madonna pertahankan rekor dunia sebagai artis rekaman wanita terlarisMusisi asal Amerika Serikat Madonna berhasil mempertahankan posisi sebagai artis rekaman wanita terlaris sepanjang masa setelah Guinness World Records memberi ... Baca lebih lajut ⮕

Arranger Adalah Individu yang Memahami Tentang Musik, Ini Peran dan TugasnyaArranger biasanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang teori musik, harmoni, dan instrumen musik. Baca lebih lajut ⮕

Closer to Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid is ready to fight in East JavaYenny Wahid together with the Gus Dur Cadre Front declared their support for the Ganjar-Mahfud pair on Friday (27/10/2023). Before expressing her support, Yenny sang a song entitled 'Roso Pangroso'. Baca lebih lajut ⮕

Instalasi Seni Kreatif Interaktif Berpadu Musik Multi Genre, Siap Jadi Hiburan Kaum UrbanGelaran itu berlangsung di Ding Dong Disko, Gedung A3000 Creative Compound, Kemang, Jakarta Selatan. Baca lebih lajut ⮕