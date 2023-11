Kementerian PU-Pera Gelar Pameran Konstruksi, Propan Raya Berkontribusi

Propan Raya sebagai perusahaan yang mendukung pembangunan turut berkontribusi dalam pameran ini. Inovasi dihadirkan lewat project reference terkini disertai produk-produk berkualitas antara lain Visko Primer, Visko Top, Visko Top Eksterior, dan Sengkote DTM.

Perusahaan juga menjadi sponsor dalam Kompetisi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) yang berlangsung dari 1-3 November. Kompetisi ini diikuti tenaga tukang dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali. Kompetisi ini dikemas dengan membangun rumah mini yang catnya menggunakan Visko Top, Decorshield, dan Fiberkote. Produk-produk ini akan diaplikasikan pada bidang dinding interior eksterior dan interior serta woodplank pada bagian depan.

Pameran Konstruksi Indonesia terasa spesial bagi perusahaan karena kesempatan ini menjadi ajang pembuktian bahwa pihaknya sungguh-sungguh mendukung kemajuan konstruksi dan infrastruktur di Indonesia melalui penyediaan cat berteknologi tinggi.

