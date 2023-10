Kemarin, The Beatles rilis lagu hingga outlet Daihatsu di Chiba

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita menarik menghiasi kanal Lifestyle ANTARA pada Jumat (28/10). Mulai dari The Beatles rilis lagu dengan suara John Lennon hingga melihat outlet Daihatsu bernuansa café di Chiba. Simak selengkapnya dalam tautan berikut.Band rock Inggris The Beatles pekan depan akan merilis lagu terbarunya yang menampilkan suara mendiang John Lennon dan pengembangannya dilakukan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI).

Lagu berjudul “Now and Then” yang disebut-sebut menjadi lagu terakhir The Beatles itu melibatkan semua anggotanya, demikian menurut perusahaan rekaman Universal Music Group (UMG), disadur dari Reuters pada Jumat (27/10).Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengingatkan bahwa penyebar informasi tidak benar atau hoaks terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berpotensi dijerat hukum apabila konten yang disebarkan mengandung narasi yang bisa memicu kerusuhan.

"Terkait dengan pidana, kami tidak akan mentolerir hoaks-hoaks yang menimbulkan kerusuhan. Banyak kan terjadi 2019 dan kami ambil tindakan tegas," kata Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan di Jakarta, Jumat.Dokter spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropis dan infeksi dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) dr. headtopics.com

"Jadi, hanya sekelompok kecil pasien yang memang terindikasi mendapatkan antivirus, yaitu kelompok yang memang punya risiko progresi untuk menjadi berat atau pasien yang sudah dalam kondisi berat," kata Robert saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.Pasangan selebritas Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati tampil perdana membawakan koleksi pakaian terbaru “Cover Me Not” dari Kelly Tandiono di ajang pekan mode tahunan Jakarta Fashion Week (JFW) 2024.

“Seru banget, pengalaman pertama saya jalan (memeragakan busana) sama Ririn,” kata Ibnu saat ditemui dalam ajang JFW 2024 di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (26/10).Tidak jauh dari Kota Tokyo, Daihatsu memiliki outlet yang bernuansa kafe di Chiba Prefecture, yakni di outlet Daihatsu Chiba Matsudo Minami. headtopics.com

antaranews »

