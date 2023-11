Kelompok Yahudi Menentang Kebijakan Israel terhadap Palestina

Beberapa kelompok Yahudi secara keras menentang keberadaan negara Israel dan berbagai kebijakannya terhadap Palestina. Dari New York, London, hingga ribuan mantan serdadu Israel menentang pendudukan Israel di Palestina.Para aktivis kelompok warga Yahudi yang tergabung dalam organisasi Jewish Voice for Peace (JVP) berunjuk rasa di kompleks Patung Liberty, New York, Amerika Serikat, 6 November 2023.

Sejak perang Hamas-Israel meletus pada 7 Oktober 2023, berbagai unjuk rasa menentang Israel di banyak negara digelar oleh kelompok-kelompok pro-Palestina. Mereka bersaing dalam menyuarakan dukungan dan narasi dengan kelompok-kelompok pro-Israel. Di antara kelompok-kelompok pro-Palestina itu, tidak sedikit berasal dari komunitas dan warga Yahudi. Sebagian kelompok warga Yahudi memang telah menentang kebijakan-kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina sebelum perang Gaza saat ini. Mereka juga tak jarang terlibat bentrokan dengan kelompok-kelompok pro-Israe





