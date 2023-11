Kekerasan seksual terhadap anak-anak di Aceh - 'Saya pikir itu cuma ada di film'

Baik polisi maupun keluarganya kaget karena awalnya Anne dibawa ke kantor polisi untuk melaporkan kasus penculikan, yang menyebabkan dia tidak pulang ke rumah lebih dari 24 jam. Ketika Anne berpikir mimpi buruknya akan segera berakhir, Fahri membawa lagi beberapa laki-laki lain.

Setelah laporan itu, polisi meringkus Fahri dan tujuh laki-laki lainnya. Mereka dijerat dengan pasal berlapis dari Qanun Jinayat, tentang pemerkosaan anak, pelecehan seksual, dan ikhtilat (bercumbu) dengan anak.Fahri, sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, diganjar lima tahun penjara, sementara tujuh laki-laki dewasa lainnya dihukum 15 tahun penjara.

Kasus dugaan kekerasan seksual tiga anak di Luwu Timur dihentikan, kesaksian korban ‘diabaikan’ dan ‘seperti menegaskan percuma lapor polisi’ Play video, "Darurat kekerasan seksual pada anak: Cerita anak perempuan yang diperkosa dan 'dijual' di Aceh", Durasi 7,58'Saya pikir itu cuma di film'

Reje atau kepala desa setempat mengatakan kepada BBC Indonesia, kejadian itu terbongkar berkat laporan warga.Akhirnya, kepala desa meneruskan kasus tersebut ke kantor polisi karena dia merasa ini bukan ranahnya dan penanganannya “tidak bisa sederhana lagi”. Penanganan kasus ini selanjutnya tak menggunakan Qanun Jinayat.

“Biasanya kalau hukumannya berat, itu tergantung paralegalnya. Artinya dia memperjuangkan. Tapi, ada juga yang hanya dicambuk atau berakhir damai,” ujar Sahwani.Qanun yang dibuat pada 2014 itu tidak berpedoman dan tidak mencakup apa-apa saja yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan

