Kekerasan di Timur Tengah Meningkat: Iran Melancarkan Serangan ke Pakistan

Sepekan terakhir ini kita menyaksikan babak baru kekerasan di Timur Tengah, yang memperdalam kekhawatiran akan meluasnya konflik di wilayah yang bergejolak ini. Iran secara tak terduga melancarkan serangan rudal dan drone di wilayah Pakistan. Iran mengatakan pihaknya menargetkan kelompok milisi Muslim Sunni Iran, Jaish al-Adl, yang melancarkan serangan di Iran. Pakistan membalas dengan meluncurkan rudal ke 'tempat persembunyian teroris' Pakistan di sisi perbatasan Iran.

Ketegangan di wilayah ini semakin meningkat





