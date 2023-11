Kejagung Periksa Anggota BPK Achsanul Qosasi di Kasus BTS 4G Besok

"Hari Jumat (3/11) ini, menurut panggilan yang dilayangkan oleh Direktur Penyidikan. Sesuai jadwal (pemeriksaan) jam 9," ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Kamis (2/11).Ketut mengatakan Kejagung akan mendalami keterlibatan Achsanul di kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Kominfo dalam pemeriksaan besok.

Dia menegaskan masih teguh terhadap pendiriannya untuk selalu konsisten dalam membantu penegakan hukum. Termasuk Kejagung yang dikabarkan bakal memanggil dirinya untuk dimintai klarifikasi. Galumbang membeberkan nama AQ, inisial dari Achsanul Qosasi, dalam persidangan. Hal itu dikatakan saat pendalaman soal aliran dana sebesar Rp40 miliar ke BPK RI.

"Saya tidak simpulkan ada AQ di dalam BPK. Di BAP, saya tidak pernah menyimpulkan ada AQ di situ," tegas Galumbang. Mereka yang sedang disidang yakni Menkominfo nonaktif Johnny G Plate, dan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif.

Lalu Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan.

