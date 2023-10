Kedekatan Han Hyo Joo & Lim Ju Hwan di 'Unexpected Business 3' Jadi Bahan Gosip

TV WowKeren - Han Hyo Joo dan Lim Ju Hwan sama-sama muncul sebagai bintang tamu di"Unexpected Business 3" episode perdana yang disiarkan pada Kamis (26/10). Kedekatan tak terduga di antara kedua aktor itu langsung menjadi bahan gosip warganet.

Hyo Joo bahkan menawari gimbap yang sedang dimakannya itu untuk Ju Hwan. Sang aktris meminta Ju Hwan menggigit gimbap di sisi sebaliknya. Keduanya lantas sama-sama membicarakan betapa enaknya gimbap itu.

BACA JUGA... Source: Twitter "Tapi dengan melihat momen ini, sepertinya ini bukan pertama kalinya mereka bertemu? Hyo Joo juga sudah nyaman dengan Ju Hwan. Ataukah ini hanya Hyo Joo yang menjadi Hyo Joo yang sangat baik dalam segala hal?" tulis seorang warganet. headtopics.com

Di sisi lain, In Sung langsung mendekati Hyo Joo dan Ju Hwan ketika mereka masih sibuk membicarakan betapa enaknya gimbap itu. In Sung melarang kedua rekannya itu untuk pulang karena mereka harus menyajikan sekitar 300 gimbap hari itu.

