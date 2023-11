Kata Wali Kota soal Abrasi yang Terjadi di Kawasan Pantai Pasir Jambak Padang

Pembangunan dinding pelindung ini berkat bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian PUPR. "Kita sudah memulai bagaimana pantai kita tidak tergerus terus, karena pantai kita berada di samudera hindia. Alhamdulillah kita sudah dibantu BNPB dan Kementerian PUPR dimulai dengan dinding," ujar Hendri Septa, Kamis (2/11/2023)Hendri Septa menambahkan, pemasangan dinding pelindung pantai ini akan dilakukan sampai Pantai Pasia Jambak.Abrasi Mengikis Pantai Sepanjang 50 Meter

Abrasi pantai di Pantai Indah Cemara Laut Pasia Jambak, RT 02 RW 07 Kelurahan Pasia nan tigo Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang mengikis sekitar 50 meter daratan sejak dua bulan terakhir. Hal ini diungkapkan aktivis lingkungan Kota Padang Pati Hariyos saat meninjau abrasi Pantai Pasia Jambak, Senin (30/10/2023)

"Sekitar 50 meter daratan terkikis ke dalam laut akibat abrasi periode ini, dua bulan terakhit ," ujarnya.

